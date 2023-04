Strategie Men of War 2 láká na otevřenou betu a ukazuje kompletní průchod misí

26. 4. 2023 8:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Ruská invaze na Ukrajinu ovlivnila kromě milionů životů i plány mnoha vývojářských studií. K nim patří třeba studio Best Way, které aktuálně připravuje plnohodnotné pokračování druhoválečné realtimové strategie Men of War. Druhý díl měl vyjít už loni, avšak kvůli zmíněné komplikaci tvůrci nabrali zpoždění, takže se stratégové dočkají až letos. Kdy přesně, to se zatím stále neví. Ale už brzy bude dostupná možnost si válečný zážitek vyzkoušet.

Od 11. do 15. května proběhne další z řady otevřených beta testů. Vzhledem k tomu, že testování bude otevřené komukoli, stačí si na Steamu zažádat o přístup. Podstatný je nicméně obsah nadcházející bety: Oproti předchozímu testování totiž bude kromě multiplayerových kláních dostupný i singleplayerový obsah.

V otevřené betě naleznete trojici misí. Největší porci obsahu prezentuje příběhový scénář Battle of Coisson, který je součástí kampaně Falaise Pocket, jež vypráví události druhé světové války z pohledu Spojeneckých sil. Odehrává se v roce 1944 v Normandii a sleduje záchrannou misi 68. motorizovaného pěšího praporu, který se snaží navázat kontakt s dělostřeleckými jednotkami roty H.

Jestli na vlastnoruční vyzkoušení bety nebudete mít čas, případně se vám nechce čekat, můžete zhlédnout nové video, které ukazuje průchod právě touto misí.

zdroj: Fulqrum Publishing

Společně s tímto příběhovým kusem si budete moct vyzkoušet další dvě samostatné mise, které nejsou součástí kampaně. V Towards Freedom velíte malému oddílu sovětských zvědů a speciálních jednotek NKVD, jež mají za cíl zničit německý tábor a osvobodit válečné zajatce. V misi Ambush se zase vrátíte do Normandie, kde v roli Němců musíte přepadnout americké posily. Problémem ale je jejich výrazná početní převaha.

Do všech tří misí se můžete vydat buď sami, nebo případně využít možnosti kooperace a vrhnout se do snažení s kamarádem.

Pokud jste se v minulosti už bety zúčastnili, autoři vás tentokrát dost možná překvapí, jelikož zakomponovali hned několik změn na základě hráčské zpětné vazby. Jestli budou ku prospěchu věci, budete moct brzy zjistit. Co se každopádně nemění, je jedno z velkých lákadel druhého dílu, kterým je funkce Direct Control, díky níž můžete kdykoliv ovládat kteroukoliv jednotku na bojišti.

Men of War 2 vyjdou na PC v letošním roce.