Switch 2 myslí na trvanlivost. Nový režim z chytrých telefonů šetří baterii

13. 5. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jednou z největších předností Nintenda Switch byla a je jeho flexibilita. Můžete hrát na cestách, doma, zkrátka kdekoliv. Jenže jako všechna mobilní zařízení, musí Switch řešit problém s výdrží baterie a faktem, že náročnější hry ji spotřebovávají rychleji.

I když zapojíte konzoli do sítě, tak dlouhodobé nabíjení až na 100 % není ideální pro životnost baterie, které pak postupem času klesá kapacita. A právě tady přichází na scénu Switch 2 s novinkou, která připomíná funkce známé z chytrých telefonů.

Funkci odhalili uživatelé na Redditu. Nintendo do druhé generace své konzole přidává možnost zastavit nabíjení při 90 % kapacity. To má za cíl prodloužit životnost baterie a chránit ji před zbytečným opotřebením. Fanoušci, kteří na Switchi strávili roky, to vítají – pokud jejich původní zařízení vydrželo osm let, nová verze s tímto šetrnějším režimem by mohla vydržet ještě déle. A to i za cenu o 10 % menší výdrže v handheldovém režimu.

Switch 2 zamíří na trh 5. června za 12 490 korun (respektive 13 490 v bundlu s Mario Kart World). Konzole se 7,9palcovým LCD displejem zvládne oproti předchozímu modelu dvojnásobné množství pixelů v rozlišení 1080p, a to při až 120 FPS v podporovaných hrách, stejně jako se počítá s podporou HDR. Zařízení bude mít přitom stejnou tloušťku jako původní Switch. Tlačítka SL a SR budou větší pro větší pohodlí při horizontálním úchopu, stejně jako se zvětší páčky. Oba magneticky přichytitelné Joy-Cony půjde využívat jako myš. Handheldový režim slibuje 3D audio a také celkově vyšší kvalitu zvuku.