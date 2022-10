Survival V Rising si můžete přes Halloween zahrát zdarma

25. 10. 2022 11:52 | Novinky | autor: Pavel Makal

Upírskou hrou roku se asi stane nenápadný indie hit Vampire Survivors, který ale není survivalem v pravém slova smyslu. Ani V Rising, jakýsi „sofistikovanější Valheim“, ovšem nedopadl vůbec špatně, a pokud jste jej ještě nevyzkoušeli, máte nyní ideální příležitost.

Hra totiž bude k dispozici dočasně zdarma. Akce platí od tohoto pátku 28. října a poběží do 1. listopadu. V bledé upíří kůži tak můžete zůstat celý víkend, a pokud se vám hra zalíbí, můžete si ji následně koupit, přičemž vám dosažený postup bude zachován.

Již ve čtvrtek navíc hra přijde do nabídky streamovací služby GeForce Now. I tam si můžete užít DLC s tématikou Halloweenu, které do hry přidá nové druhy osvětlení, nábytku a další kosmetické předměty. Po nákupu stačí v rámci hry splnit tři specifické úkoly a už můžete ladit své sídlo do sezónní estetiky.

Kromě toho do hry míří i aktualizace, která přidává nejen nová herní nastavení, ale také opravuje řadu chyb a vyvažuje rozličné herní systémy. Detaily si můžete přečíst na stránce hry na Steamu.

V Rising je aktuálně dostupné na PC, hra je stále ještě v předběžném přístupu.