Survival horor Post Trauma se na poslední chvíli odkládá

Nadcházející horor Post Trauma od studia Red Soul Games se opozdí. Příběh vlakového průvodčího Romana nabírá na poslední chvíli zpoždění, vyjít měl totiž už 29. října, nakonec si ale na příjezd traumatického vlaku budete muset počkat až na příští rok.

Tvůrci v příspěvku na sociální síti X vysvětlují, že hra ještě není ve stavu, v jakém si při vydání být zaslouží, a protože chtějí, aby byl první dojem co nejlepší, rozhodli se přistoupit k odkladu. Zároveň pracují na křivce obtížnosti, odstraňují chyby a dolaďují poslední detaily, stejně jako se snaží ujistit, že si Post Trauma na konzolích užijete ve stejné kvalitě jako na PC. To všechno v poměrně malém týmu, který zkrátka neodhadl, jak dlouho jim finišovací práce budou trvat.

Hello everyone,



I have some bittersweet news to share, sad because I want to get the game in your hands as soon as possible but good because I know this is the best thing for the game.



Please take a look at the full statement below.



-Roberto pic.twitter.com/z83pUYEJsN