Superhrdinská akční adventura Gotham Knights vyjde v říjnu

Vývojáři akční adventury s otevřeným světem Gotham Knights konečně oznámili konkrétní datum jejího vydání. Bez dalšího napínání si do svého kalendáře můžete zapsat, že se vydáte potírat zločin do ulic temného města 25. října, a to na počítačích, novém i starém PlayStationu či novém i starém Xboxu.

Nic dalšího tuto informaci nedoprovází, proto si jen osvěžme paměť, co ti gothamští rytíři jsou vlastně zač. Jmenovitě jde o Batgirl, Nightwinga, Red Hooda a Robina, tedy čtveřici hrdinů, kteří převzali úkol ochraňovat Gotham po smrti Batmana.

Gotham will always need its heroes. Suit up for an all-new adventure on 10.25.22. #GothamKnights pic.twitter.com/d7oV2LbcT8