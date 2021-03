Super Seducer 3 na Steamu nevyjde

Super Seducer 3 je otřesnou, nezábavnou antihrou, o jejíž nekvalitách si můžete přečíst v naší recenzi, případně se podívat na GamesPlay. Její autor, samozvaný vztahový guru Richard La Ruina, má ovšem ještě jeden, o poznání větší problém - Steam ji totiž odmítá prodávat. A vypadá to, že nyní je rozhodnutí Valve definitivní.

La Ruina se se Steamem o vydání Super Seducera 3 přetahuje už dlouhé týdny. Nejpopulárnější digitální distributor her uvedl, že kamenem úrazu je zobrazování eroticky laděných záběrů skutečných lidí. To vedlo k vytvoření cenzurované verze, která drtivou většinu lechtivého obsahu velmi nevybíravým způsobem skryla. Ani to ovšem nestačilo.

Steam have BANNED and removed Super Seducer 3 from the store. They will not allow it to be released in any form.



Our page is gone and 61,700 wish lists are gone.



Prior to this they told me expect either “approval or feedback”.

We repeatedly said we’d do whatever they needed pic.twitter.com/hVuDcvzL2n