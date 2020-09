Super Mario Bros. jde očividně ovládat pomocí LEGO figurky Maria

Někteří lidé mají až příliš mnoho volného času. Takoví lidé jsou schopní například dohrát Dark Souls na bicích nebo, jako v našem dnešním případě, vytvořit vlastní „herní ovladač“ z přerostlé LEGO figurky. Samozvaný hardwarový hacker Rick se za jedno odpoledne naučil ovládat původní plošinovku Super Mario Bros. s podomácku vyrobeným pohybovým ovladačem ve tvaru ještě hranatějšího Maria.

Možná vám neuniklo oficiální spojení Lega a Maria, které se letos objevilo v obchodech. Součástí balení je i nestandardně velká figurka Maria, která je „napěchovaná“ elektronikou. Nejde totiž o prachobyčejnou stavebnici, ale i o hru. Z kostek vytvořenou úroveň můžete s Mariem proskákat a on pozná, čeho se dotkl a adekvátně zareaguje ikonickým zvukem (sebráním penízku, ztrátou života apod.).

Wrote some code to use the #legosupermario to play #SuperMario pic.twitter.com/LOuECESPgT

Rick využil této přednosti a hlavně faktu, že celý systém stojí a padá na Bluetoothu. Stačilo mu nabourat protokol a pak už jen naprogramovat pohybový senzor na jednotlivé klávesy. Samozřejmě by se to neobešlo bez PC emulátoru původní hry Super Mario Bros.

Výsledkem je pohybový ovladač vytvořený z LEGO figurky Mario. Její naklonění dopředu uvede do pohybu Maria na obrazovce, nakloněním dozadu se Mario vydá na druhou stranu a hbitým poskočením figurky přimějete i herního Maria ke skoku.

Some people asked for it, so here's how shooting and pipes work pic.twitter.com/OACZYurh5u