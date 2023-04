Sunkenland vás nechá přežívat na zaplavené Zemi

4. 4. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Ve hrách už jsme přežívali prakticky všechno, co přežívat lze. Oživlé mrtvoly, noční běsy, oheň, peklo, různé stupně mrazu, zrůdy, vzduchoprázdno, radiaci, nemoci i morové rány, samotu, deprese, sežehnutí denním svitem a samozřejmě i velkou vodu. A chystaný survival Sunkenland od studia Vector3 na nás vyvalí přímo největší vodu. Takovou, která pohltila celou Zemi.

To znamená, že se v subžánru námořních či obojživelných survivalů vlastně jedná o poměrně originální zasazení, protože nás nečekají surrealistické ponorkové průzkumy mimozemských moří jako v Subnautice ani plavba nazdařbůh ve stylu Raftu. Postapokalyptická Země s průzkumem zatopených měst tu snad ještě nebyla.

Samotná herní smyčka asi nikoho znalého žánru nešokuje – tvůrci lákají na standardní koloběh průzkumu, sbírání materiálů, vyrábění předmětů, stavby základny a boje. K budování poslouží modulární systém, který umožní dle gusta vztyčit pořádné pevnosti, o než se ubozí nepřátelé zlomí jak o vlnolam. O potravu se zase postaráte rybolovem či pěstováním plodin. A prý si také máte dát pozor na teplé oblečení, což napovídá, že problémy nebude dělat jen potopa, ale i mráz.

Grafika je od pohledu sice spíš průměrná, ale co do stylu hra vážně působí, jako by z oka vypadla devadesátkovému akčňáku Vodní svět, na který jsem narážel v podtitulku. Včetně rezivějících pevností, mrštných skútrů a rustpunkových pirátů, kteří vám půjdou po krku. Tvůrci se ostatně inspirací nijak netají a na oficiálních stránkách ji otevřeně přiznávají.

Vzdorovat vlnám budete moci jak o samotě, tak v kooperaci s přáteli. Nevím, jak vy, ale já mám docela chuť si Sunkenland zahrát. Jasně, v konceptuální rovině by asi bylo naivní očekávat nějakou revoluci, ale zasazení se mi líbí a nekonečné oceánské horizonty zkrátka a dobře mají jisté napůl lyrické kouzlo, které si vždycky milerád užiju. A potápěčský průzkum by mohl být super.

Pokud to máte podobně, vězte, že nebudeme muset čekat dlouho, protože Sunkenland se v létě chystá do předběžného přístupu. Pobýt by v něm pak měl zhruba rok. Hra zatím nemá uvedenou cenovku, ale tvůrci uvádějí, že se cena bude s přibývajícím obsahem v průběhu early accessu postupně zvyšovat.