Suicide Squad se drží zuby nehty při životě. Jsou tu detaily o druhé sezóně

Pokud patříte mezi tu zhruba pětistovku lidí, kteří se denně na PC vracejí k nenápadité kooperativní akci Suicide Squad: Kill the Justice League, máte důvod k radosti! Mezi influencery unikly informace o druhé sezóně, která započne už příští týden, 11. července.

It's official: Season 2 of Suicide Squad Kill the Justice League starts on July 11th. Rocksteady just sent out an e-mail showcasing the upcoming gear, cosmetics, and features from episodes 3 and 4, plus the formal reveal of Victoria Fries, aka Ms. Freeze. pic.twitter.com/lXkSejbHCA