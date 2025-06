Suda51 se vrací s bizarní akcí Romeo is a Dead Man

5. 6. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Excentrický vývojář Suda51 opět ukazuje, že mu originalita rozhodně nechybí. Po více než čtyřech letech od své poslední hry (No More Heroes III) představuje pod hlavičkou studia Grasshopper Interactive a vydavatelství NetEase svůj nový titul Romeo is a Dead Man, který vyjde v roce 2026 pro PlayStation 5, Xbox Series a PC. A podle prvního traileru půjde o pořádně divokou jízdu.

Ujmete se Romea Stargazera, agenta FBI, kterého z hrobu vzkřísí vlastní dědeček pomocí podivného zařízení... vpraveného rovnou do obličeje. Romeo se následně mění v maskovaného hrdinu Dead Mana a vydává se na krvavou misi proti hordám nemrtvých a dalších podivností napříč časoprostorem.

zdroj: Grasshopper Manufacture

Boj dává vzpomenout třeba na Devil May Cry, ovšem s výrazně ulítlejší futuristickou stylizací, kombinací rychlého tempa, extrémního násilí a stylizovaných záběrů s všudypřítomnými cákanci krve. Romeo využívá arzenál zbraní, který zahrnuje paprskové meče, kulomety, elektrické boxerské rukavice nebo ledové výboje, které zmrazí nepřátele až do morku kostí.

Nepřátelé sami o sobě nejsou o nic méně šílení – chrlí laserové paprsky, explodují, a některé jejich útoky působí jako vystřižené ze surrealistického anime. Trailer také naznačuje možný pohyb na motorce a náznaky cestování časem, takže lze očekávat i určitou míru průzkumu světa mimo čistou akci.

zdroj: Grasshopper Manufacture

Zda půjde o otevřený svět ve stylu No More Heroes III, zatím není jasné, ale tempo a nápaditost prezentace naznačují, že Suda51 se rozhodně ani tentokrát nebojí vystoupit z obvyklých žánrových škatulek.

Romeo is a Dead Man má vyjít někdy v roce 2026 a už teď je jasné, že půjde o titul, který by milovníci bizarních akčních her rozhodně neměli minout.