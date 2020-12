Stýská se vám po Geraltovi? Netflix zažene stesk zaklínačským bestiářem

21. 12. 2020 14:09 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Loni jsme se kromě vánoční pohody a svátků těšili ještě na jednu věc. Těsně před Vánocemi totiž vyšla první sezóna seriálu Zaklínač a klasickou kombinaci pohádek a cukroví si tehdy zpestřili nejen všichni fanoušci fantasy.

Kvůli koronaviru si ale šílenství kolem Geralta letos nezopakujeme, a tak Netflix minulý týden alespoň vyhlásil „Six Days of Witchmas“, což v překladu znamená šest dní nadílky pro všechny zaklínačechtivé fanoušky. Ti měli každý den možnost si vybrat, jestli chtějí konkrétní nabízený dárek, nebo uplatní zákon překvapení a nechají si od tvůrců nadělit to, co jim zrovna přijde pod ruku.

Právě překvapení mezi fanoušky naprostou většinu dní vyhrálo, a na Twitteru si tak můžete prohlédnout náhodnou galerii s Marigoldem, vystřižené záběry, fotky kulis pro nadcházející druhou sezónu, její logo, rozhovor s Klepnou a také druhý díl bestiáře, který je pokračováním první epizody z května a popisuje monstra z druhé poloviny první série, která vyšla prakticky přesně před rokem.

Namísto návodu na likvidaci příšer jde o dokumentární video, tedy pokud přistoupíte na to, že monstra existují. Respektive na to přistoupit nemusíte, protože druhý díl bestiáře popisuje, jak báchorky o nich asi pravděpodobně vznikly. Takový bazilišek si měl kupříkladu udělat hnízdo ve varšavské kanalizaci v 16. století, ale extrémně vzácný hirikka je výplodem fantazie Andrzeje Sapkowského.

Pokud vám unikl první díl bestiáře pro seriál Zaklínač od Netflixu, najdete ho tady:

Premiéra druhé sezóny Zaklínače je Netflixem plánovaná někdy na rok 2021, prozatím bez konkrétního data. Natáčení bylo nedávno opět pozastaveno kvůli koronaviru a také kvůli zranění Geraltova představitele Henryho Cavilla.