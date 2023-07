Stylová tahovka Cantata za dva týdny opustí early access

28. 7. 2023 14:36 | Novinky | autor: Jan Slavík

Robotická civilizace se vzpříčila útlaku nemilosrdných lidských pánů a vydala se do boje za nezávislost. Kriticky důležitá je přitom bitva o planetu Shoal, jenže nikdo nepočítal s tím, že samotné vesmírné těleso tak trochu „zpandořilo“, nabylo vlastního vědomí a do prostého konfliktu dvou frakcí proto vstupuje nečekaná třetí strana.

Co bude dál, už rozhodnete sami, protože tahová strategie Cantata od studia Afterschool vás nechá zvolit, zda převezmete velení lidských armád a vzpurným mechanickým otrokům připomenete, kde je jejich místo, nebo naopak stanete v čele kovových revolucionářů a ze spárů svých utiskovatelů vyrvete příslib lepší budoucnosti. V obou případech se ale budete muset potýkat i s vlivem planety, která z řežby na svém povrchu není úplně u vytržení.

Po žánrové stránce tvůrci slibují svěží mix grand strategie, jelikož bude potřeba obstarávat celé rostoucí impérium, s taktickým tahovým režimem, v němž budete řešit konflikty napřímo. A jak už padlo, nebudete se střídat jen vy a protivník, svůj tah pokaždé bude mít i samotná planeta, která se bude snažit překážet válce pomocí počasí, domorodých obyvatel (ne, nebudou modří), vlastní geologií nebo faunou.

Na první pohled je jasné, že se tvůrci nebáli jaksepatří divoké barevné palety a Shoal díky ní opravdu působí jako surrealistický cizí svět. Samotné hraní pak výrazně evokuje milované klasiky jako UFO: Enemy Unknown či X-COM: Terror from the Deep, možná s lehkou příchutí Into the Breach. Což nezní špatně.

Zkrátka nezůstanou ani kreativnější jedinci, protože hra nabízí i komplexní editor, v němž si můžete stvořit vlastní světy, jednotky i celé kampaně. A pak se o ně třeba podělit s ostatními pomocí Steam Workshopu, chcete-li. Jedná se dokonce prý o ten samý editor, který při tvorbě využívali i samotní vývojáři.

Hra strávila něco přes rok v předběžném přístupu a za tu dobu nevzbudila větší pozornost, což je možná škoda, protože těch několik málo reakcí, na které narazit lze, bývá povětšinou pozitivních a pochvalných. Často ale také můžete zaslechnout, že ačkoliv se titul může pochlubit nebývale komplexními mechanismy, je také velmi pomalý a rozvážný. Což nemusí sednout každému a patříte-li k hráčům, kteří preferují zážitek odsýpající v náležitě svižném tempu, asi buďte s pořízením přeci jen o něco opatrnější.

Cantata míří pouze na PC a v současné chvíli je k dispozici v předběžném přístupu, který se blíží do úplného finiše – plná verze dorazí 15. srpna a bude stát 20 eur.