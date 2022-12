Studio Criterion Games, autory Need for Speed Unbound, opouští pět veteránů

19. 12. 2022 13:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Need for Speed Unbound je takovým malým předvánočním zázrakem – opravdu skvělou závodní hrou v sérii po mnoha a mnoha letech. Zároveň je to ale poslední hra pro pět veteránů.

Studio Criterion Games, které má na kontě i sérii Burnout, opouští jeho viceprezident a generální manažer Matt Webster, který se loučí po 23 letech ve studiu a po 32 letech v Electronic Arts. Websterovi vděčíme mimo jiné i za úplně první Fifu, u jejíhož vzniku stál.

Spolu s ním odchází výkonný producent Pete Lake po 26 letech, hlavní vedoucí technické stránky Andrei Shires po 16 letech, šéf vývoje studií v Electronic Arts Alan McDairmant po 17 letech a šéf obsahu Steve Uphill po 10 letech.

Všichni jako důvod uvedli touhu „prozkoumat nové možnosti mimo EA“. Tak třeba společně založí nové studio a vytvoří novou závodní značku, která celé Need for Speed strčí do kapsy. Něco jako duchovního nástupce Burnoutů, třeba? Snít můžeme...

Na jejich místo nastupuje dvojice pracovníků. Generální manažer závodní skupiny v EA David Rutter ustanovil Charity Joy výkonnou producentkou značky Need for Speed, která měla dosud na starosti značku UFC. Joy bude mít pod sebou Geoffa Smithe, který dříve dohlížel na značky Dirt a Grid v Codemasters a nově bude zastávat pozici hlavního vedoucího ve vývoji produktů značky Need for Speed. Zároveň bude až do jara ještě dohlížet na značku WRC – tehdy má prý vyjít první díl těchto závodů pod taktovkou Codemasters/EA.