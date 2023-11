Střílečka The Finals čelí kritice kvůli komentátorům poháněným umělou inteligencí

Arénová multiplayerová střílečka The Finals se poprvé představila zhruba před rokem, v rámci nedávno proběhlé akce Xbox Partner Preview nás tvůrci ze studia Embark pozvali do otevřených beta testů. A prakticky hned po jejich spuštění šlo zaznamenat roztrpčené reakce na konto herních komentátorů, kteří mluví počítačem generovanými hlasy.

Herec a dabér Gianni Matragrano (Evil West) například na sociální síť X (dříve Twitter) napsal: „Neustále vyřizujeme narychlo objednanou práci a trvá to tak den, možná dva. Profesionálního dabéra si bez nadsázky můžete najmout za tisíc dolarů, střihnout si pár nahrávacích sezení a máte veškeré audio, které potřebujete. Pracuje se s námi snadno a vaše hra pak navíc bude znít dobře a ne tak, že si na ni budou stěžovat i hráči, které jinak etická problematika umělé inteligence vlastně ani nezajímá.“

Kritika neušla pozornosti vývojářů a studio Embark zareagovalo: „Používáme kombinaci nahraného a uměle vygenerovaného audia dle herního kontextu. Skutečné natáčení, při němž se herci opravdu potkají a mohou pracovat s vzájemnou chemií či konfliktem, někdy dodá scéně hloubku, kterou technologie zatím nedovedou napodobit. Ale jindy, když jde třeba o kontextuální komentář dění ve hře, nám AI umožňuje přidat dabing tam, kde bychom ho jinak neměli, protože AI je zkrátka daleko rychlejší.“

Podobné prohlášení odpovídá dřívějšímu výroku zvukového designéra hry, Andrease Almströma, který v červencovém oficiálním podcastu řekl, že uměle generované hlasy mají jednak dostatečnou kvalitu, ale hlavně tvůrcům umožňují mnohem rychlejší práci: „Představte si třeba, že designér vymyslí nový herní režim. A my k němu můžeme přidat odpovídající namluvení v řádu hodin a ne měsíců.“

Proti čemuž nejspíš nelze v principiální rovině až tak moc namítat, ale ohledně tvrzení o „dostatečné kvalitě“ už by se dalo s úspěchem polemizovat. Umělohmotní komentátoři v The Finals totiž zkrátka opravdu nejsou na poslech žádná sláva. Posuďte sami:

So I guess The Finals is going with AI voices...? pic.twitter.com/PIAbR43ZrT