Středověké MMORPG Gloria Victis umírá. Vývojáři nezvládli finanční zátěž

1. 9. 2023 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Středověká onlinovka Gloria Victis nezávislého polského studia Black Eye Games po deseti letech pověsí hauberk na hřebík a 31. října ukončí provoz. Důvodem je finanční a časová náročnost provozu online služeb. Hra se po čtyřech letech vývoje a testování dostala v předběžném přístupu v roce 2016 na Steam, plného vydání se dočkala teprve letos v únoru a denně ji hraje zhruba 350 lidí.

„S těžkým srdcem a po dlouhých rozvahách musíme oznámit, že nová sezóna slávy bude zároveň pro Gloria Victis tou poslední. Můžeme hrdě prohlásit, že jsme servery provozovali déle než 11 let a od vydání na Steamu jsme hru aktualizovali více než 520krát. Vytvořit a udržovat MMORPG je jedna z nejnáročnějších disciplín v herním průmyslu. Služby musí fungovat 24/7 a my to všechno zvládali díky podpoře komunity a jiných polských vývojářů v malém týmu o 15 lidech,“ stojí v prohlášení na stránkách hry, které zároveň vysvětluje, že toho na malé studio bylo zkrátka příliš.

„Musíme ukončit provoz převážně kvůli finančním důvodům. Gloria Victis byla vždy niche hrou, kterou bylo těžké rozvíjet, aniž bychom ztratili unikátní identitu, a zároveň spotřebovávala obrovské množství zdrojů jak finančních, tak lidských,“ dodává studio Black Eye Games.

Před klinickou smrtí by hru mohlo zachránit, kdyby správu serverů převzala komunita. Jenže infrastruktura je natolik komplexní a náročná, že její předávka zkrátka není možná. Rozlučka a slavnostní vypnutí serverů Gloria Victis proběhne prostřednictvím eventu ve hře 31. října.