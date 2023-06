Life is Feudal: MMO vstane z mrtvých

14. 6. 2023 11:47 | Novinky | autor: Jan Slavík

Z některých novinek mám při jejich psaní radost, jiné mě zas tolik nevyvádí z míry. Občas ale přijde událost, nad kterou bych, nebýt v práci, už slavil se sklenkou něčeho silnějšího. Jednu takovou máte před sebou: Zemřelá hardcore onlinovka Life is Feudal: MMO nezůstane v hrobě, vrátí se pod novým vedením. Třikrát sláva!

Ke zrušení Life is Feudal: MMO, za které z větší části mohlo diletantství samotných tvůrců, došlo na počátku roku 2021 a od té doby jsem se nedokázal přenést přes hořkou, lítostivou zlobu. Jedná se totiž o titul sice na jednu stranu plný grindu a obtěžkaný nemotorným soubojovým systémem, ale zároveň schopný nabídnout zážitky, které bez jakékoliv nadsázky nejsou k mání vůbec nikde jinde. Ukončení provozu proto považuji za křivdu vůči celé hráčské komunitě.

Hra z vás udělá nuzného trhana a postaví vás doprostřed širé pláně či na břeh řeky kdesi v nezkrocené divočině. A to je vlastně celá premisa, protože veškerý zbytek a dobrodružství, které prožijete, je čistě jen a pouze ve vaší režii. Pěšinu za slávou či bohatstvím si budete muset prošlapat sami, svět je hřiště, hrajte si.

Rozkopete tvrdou skálu, podmaníte si přírodu a vystavíte mocnou tvrz? Opanujete poloostrov a proměníte ho ve své vévodství? Nebo založíte malou obchodní vesničku uprostřed březového remízku, zbudujete třeba kovárnu a budete kolemjdoucím nabízet kovářské práce, když potřebují hřebíky ke stavbě vlastních domů?

Představivosti se meze nekladou, hra totiž zvládá opravdovou emergentní hratelnost, což je sousloví, kterým se sice zaklíná kdekdo, ale jen v minimu případů se sliby pak opravdu potkají s realitou. Zde však bezezbytku. Možnosti jsou nepřeberné a atmosféra neskutečná. Hlubší ponoření do hry osobně zkrátka nikde jinde nepamatuji a pocit z divočiny a neprobádaných dálav je jednoduše omamný.

O zážitcích z Life is Feudal: MMO už jsem nicméně jednou vyprávěl, nebudu se zbytečně opakovat (jen, prosím, ignorujte ona přirovnání k New Worldu, která jsou samozřejmě naprosto scestná, ale to v době psaní ještě nešlo odhadnout).

Hru si pod křídla vzalo malajské studio Long Tale Games, které se (krom investic do krypta) specializuje právě na oživování zapadlých značek. Noví šéfové slibují, že při znovuvydání dostaneme stejnou verzi jako při zrušení, ale že ji pak hodlají updatovat a hlavně opravit po technické stránce, což, ruku na srdce, opravdu je potřeba.

Ve znovuzrozené Life is Feudal: MMO prý také díkybohu nepůjde utratit peníze za cokoliv ovlivňujícího hratelnost, protože půjde o onlinovku na bázi předplatného bez free-to-play (čti pay-to-win) prvků. Na oficiálních stránkách se k dvacetidolarovému předplatnému mohou zájemci upsat již nyní, což jim zaručí přístup do všech testovacích fází hry. Při ostrém spuštění ale dojde k promazání serverů, aby všichni měli stejnou startovní čáru. Kdy přesně k němu dojde, zatím noví majitelé nesdělili, ale mělo by to být ještě letos.