Strategie Bulwark: Falconeer Chronicles láká na uspokojivé budování pevností na útesech

25. 8. 2022 14:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jediný vývojář Tomas Sala před dvěma roky dokončil svou nezvyklou střílečku The Falconeer, v níž jste na hřbetě sokola létali nad zatopeným světem a bojovali s loděmi, vzducholoděmi i monstry. U nás příliš nezabodoval, ale ve světě to stačilo na neproměněnou nominaci cen BAFTA. Sala od té doby pracuje na své další hře Bulwark: Falconeer Chronicles, která je sice zasazená do stejných moří, ale v ostatních ohledech úplně jiná.

Nejedná se totiž o žádnou střílečku a nebudete v ní ani létat na sokolech. Bulwark je v překladu hradba a vaším úkolem bude hradbami a věžemi osázet útesy tyčící se nad rozhlehlým mořem The Great Ursee. Ocitáme se totiž v oblasti budovatelských strategií. A budování zde vypadá jako něco, čím si nás hra získá.

Sice můžeme vycházet jen z jediného traileru se záběry z hraní, ale budování v takto náročných podmínkách vypadá v podání Bulwark: Falconeer Chronicles tak jednoduše! Prostě jen natáhnete čáru z bodu A do bodu B a ze země vmžiku vyroste hradba. To samé platí o budovách – jednoduché tahy, případně klikání na jednom místě, se postarají o křivolaké konstrukce tyčící se k nebesům, protože místa na pevnině není mnoho.

Je to trend, že se tvůrci budovatelských strategií snaží přijít s dalšími a dalšími lákavými komplikacemi budování. Během včerejška se představila i hra Floodland, v níž rovněž čelíte zatopené pevnině, a nezapomínejme ani na hry představené v době E3 jako Laysara: Summit Kingdom, kde budujete na vrcholku hory, či The Wandering Village, kde pro změnu rozvíjíte svůj kmen na zádech dinosaura.

Bulwark: Falconeer Chronicles vedle uspokojivě vypadajícího budování láká ještě na lehkou správu zdrojů, což by naznačovalo, že holé útesy nebudou z hlediska stavebního materiálu představovat problém. Má dojít i na bojové pasáže a nebude chybět příběh.

Nedostáváme žádné datum vydání ani příslib konzolí, ale hru si už můžete hodit do wishlistu na Steamu.