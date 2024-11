Stovky zaměstnanců ZeniMaxu stávkují. Microsoft ignoruje jejich požadavky

Stovky zaměstnanců amerického ZeniMaxu v Texasu a Marylandu stávkují za lepší podmínky. Podle slov odborů mateřský Microsoft zdržuje vyjednávání o klíčových problémech, mezi kterými zmiňují například absence možnosti práce z domova nebo outsourcing pozic (hlavně testery kvality) do zahraničí.

Today, we are on strike.



We are not afraid to do what's necessary to make sure that Microsoft meets us at the bargaining table over key issues like remote work options and outsourcing.