Steam vám brzy umožní skrýt hry, za které se stydíte

9. 11. 2023 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Valve, provozovatel největší digitální distribuce Steam, pracuje na funkci, která vám umožní skrýt vybrané hry před vašimi přáteli. Na nové možnosti, které platforma zavede, upozornil na sociální síti X (dříve Twitter) tvůrce statistické aplikace SteamDB Pavel Djundik. Nikdo Vás nemá právo soudit za 2 000 odehraných hodin ve Starfieldu!

Steam is working on allowing you to mark a game as private and hide it from your friends. pic.twitter.com/ngb74mJzHN — Pavel Djundik (@thexpaw) November 8, 2023

Účel možnosti nastavit si konkrétní hry na „soukromé“, tedy že ani lidé ve vašem seznamu přátel neuvidí, že je hrateje, nejspíš nemusím moc vysvětlovat. Abyste se zkrátka nemuseli stydět, když se pohroužíte do Boobs Saga: Prepare to Hentai Edition, nebo abyste před svými hardcore přáteli, kteří od rána do večera hrají Counter-Strike 2, utajili, že si užíváte I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator.

Dosud bylo vaší jedinou možností nastavit si status „neviditelnosti“, případně si přepnout celý profil na soukromý. To ale například znesnadňovalo vaším přátelům přizvat vás do online her, případně se nikomu nepochlubíte tím extra vzácným achievementem, na který dosáhla jen 0,1 % hráčů.

Žerty stranou, oficiální důvod nastavení specifických her na soukromé má být lepší ochrana nezletilých před sexuálním a citlivým obsahem. Ostatně to má jít ruku v ruce s rozšířením režimu rodičovské kontroly, které ve Valve testují. Rodičům by nové funkce měly umožnit alokovat svým ratolestem určitý čas na hraní či zajistit bezpečnost a ověřování při nákupu her.