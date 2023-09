Steam odhaluje výprodeje a festivaly až do příštího dubna

25. 9. 2023 14:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Rok nám sice ještě zdaleka neskončil, ale ve ve Valve už mají v kalendářích poznačené termíny všech sezónní výprodejů a tematických festivalů. A to až do dubna 2024. Tak si pořádně nacpěte virtuální peněženky, příležitostí k výhodným nákupům bude přehršel!

Čtyřikrát do roka se pořádají velké sezónní výprodeje. Ty nemají žádnou nadřazenou kategorii nebo konkrétní žánrové zaměření. Pořídíte tady ve velkých slevách jak ty nejžádanější a často relativně čerstvé tituly, tak malé indie hříčky a nestárnoucí klasiky. Letos nás mezi 21. až 28. listopadem čeká podzimní výprodej, od 21. prosince do 4. ledna vánoční výprodej a příští rok 14. do 21. března jarní výprodej.

Zato takzvané festivaly by mohly být zajímavější. Obzvláště pokud holdujete konkrétnímu žánru. Už za pár hodin startuje festival frenetických akcí, který se zaměřuje na hry vonící střelným prachem a potrvá do 2. října. Na přelomu října a listopadu se pak vrátí hororový festival strachu.

Příští rok začne ve velkém stylu s dvěma festivaly každý měsíc. V lednu to bude festival kapitalismu a ekonomiky, takže pokud máte rádi tycoony a strategie, budete na správné adrese. Dále oslavíme mořeplavce a zabijáky ve festivalu pirátů a nindžů.

zdroj: PlayWay

V únoru dostaneme tematický balíček her pro vzdálené hraní (remote play) a festival dinosaurů a robotů. Březen jednak vyplní jarní výprodej a závěr pak udělá radost všem milovníkům deckbuildingu ve festivalu sestavování balíčků.

Aby toho nebylo málo, čekají nás ještě dva festivaly Steam Next. Ty se konají třikrát do roka a jde o přehlídku nových a očekávaných her, které si často můžete vyzkoušet prostřednictvím demoverzí. Tento virtuální prostor ostatně slouží nejen ke sdílení přímých přenosů či rozhovorů s vývojáři, ale také samotným studiím, která díky němu dostávají zpětnou vazbu ke svým rozpracovaným hrám. Poslední Steam Next se letos koná od 9. do 16. října. Příští rok pak hned ve druhém měsíci mezi 5. a 12. únorem