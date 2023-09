České studio Amanita Design slaví dvacet let a chystá slevy

21. 9. 2023 17:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Chcete si připadat mimořádně staří? Vzpomínáte, jak jsme ve webových prohlížečích spouštěli milou a hravou jednohubku Samorost, kterou vytvořil Jakub Dvorský coby součást své diplomové práce na UMPRUMu, aby o něco později založil studio Amanita Design? Tak od té chvíle, dámy a pánové, právě uplynulo dvacet let.

A byly to dvě dekády plné tvořivé práce a kouzelných výsledků. Na oslavném piedestalu vyhrazeném pro dosud nejúspěšnější dílo studia se skví robotická adventura Machinarium z roku 2009, která na všech platformách zaznamenala přes pět milionů prodaných kopií. Zapomínat ale rozhodně nesmíme ani na podmanivý Samorost 3, nesmírně hravou Botaniculu, rozjíveného Chuchla, potemnělé Creaks, zneklidňující Happy Game ani chystanou lepenkovou vystřihovánku Phonopolis z dystopického města.

Roky plynuly, hry přibývaly, ale na svém jedinečném stylu tahle brněnská parta neztratila, ani co by se za nehet vešlo. Pokud vám snad některý z jejich parádních kousků chybí v knihovně, budete mít ideální příležitost to napravit: Studio oznámilo, že u příležitosti dvacetin také proběhnou velké slevové akce. Výprodej se bude týkat obchodů Google Play, App Storu i Steamu, kde budou zlevněné tituly od Amanity k pořízení od dnešních 19:00.

A kdo by si chtěl výročí studia zpestřit i nějakou kulturní akcí, také nepřijde zkrátka – na 3. října se v pražské MeetFactory chystá koncert, na němž si budete moci poslechnout Tomáše Dvořáka, autora hudby ze Samorostů i Machinaria, s jeho komorním souborem Floex Ensemble a kapelu DVA, která se zase postarala o soundtrack k Botanicule, Chuchlovi a Happy Game. Hudebníci předvedou vlastní autorskou tvorbu i skladby ze zmiňovaných her. Večer pak uzavře Dvořákův energický DJ set. Zájemci už mohou pořizovat vstupenky v předprodeji, lístek vyjde na necelých 300 korun.

Záležitosti od Amanity bych osobně bez mrknutí oka použil jako argument ve věčné diskuzi, zda se hry dají považovat za umění. Ano, dají, podívejte se na Samorost, konec debaty.

Nezbývá než studiu poděkovat za dvacet let skvělé práce a popřát stejnou kreativní sílu i do budoucna.