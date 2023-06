Steam Next Fest opět přináší stovky demoverzí. Které byste si měli zahrát?

20. 6. 2023 14:25 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Steam Next Fest se postupně stal neodmyslitelnou součástí známé počítačové platformy od Valve. Umožňuje, aby se tvůrci různých titulů mohli alespoň trochu zviditelnit, takže pořádají přímé přenosy, během kterých své projekty představují a současně komunikují s fanoušky. Hlavní součástí jsou ale stovky demoverzí, které si kdokoliv může bezplatně zahrát.

Skrze ně je možné si vyzkoušet zástup očekávaných i menších her, jejichž vydání povětšinou není příliš daleko. Zároveň tento způsob funguje jako skvělá příležitost k objevování neotřelých herních zážitků a osobních černých koňů.

zdroj: Steam

Když se podíváte na aktuální nabídku, očekávaným titulům rozhodně vévodí dychtivě vyhlížená soulsborne akce Lies of P, kterou si stále můžete vyzkoušet. Svůj čas byste ale rozhodně měli věnovat i polskému hard sci-fi The Invincible, které vychází ze známé knihy Stanisława Lema. Příznivci taktických akcí by neměli minout Shadow Gambit: The Cursed Crew, které minimálně podle Adama Homoly posouvá žánr na svůj vrchol.

Pozornost si zároveň zasluhuje For The King II – pokračování kooperativního tahového roguelike, ve kterém bojujete proti tyranské královně. Milovníci klasických japonských RPG by zase měli svůj zrak zaměřit na tahové Sea of Stars, u kterého zaplesá srdce nejednoho nostalgika. Příznivci renovací a hračičkové si zase mohou své choutky ukojit v House Flipper 2, který má být větší, propracovanější a v jiné grafické stylizaci oproti jedničce.

Pořádně si také můžete osahat přežívání v nehostinném slovanském světě polské strategie Gord, která zrovna nedávno dostala datum vydání své plné verze. Milovníci akcí zase mohou zarazit zuby do dvojice free-to-play her Synced a Warhaven. První nabízí futuristické PvE a PvP střílení, zatímco to druhé přináší středověké fantasy bitvy až pro 16 hráčů. Jestli ale potřebujete spíše vypnout a trochu relaxovat, vždy je možné si připomenout skvěle vypadají Laysara: Summit Kingdom nebo teprve letos v lednu představené SteamWorld Build.

Chybu jistě neuděláte ani s Kingdom Eighties, které převádí oceňovanou sérii do synťákových osmdesátek. Shodou náhod plná verze vyjde hned po skončení akce Steam Next Fest. Jestli ale máte raději nepřívětivou budoucnost, post-apokalyptické RPG Broken Roads by zklamat také nemělo. Stejně tak ani odpočinkové Station to Station a zápasnické Punch Club 2: Fast Forward.

Akce probíhá do 26. června 19:00. Kompletní seznam zúčastněných her lze prozkoumat přímo na platformě Steam. Pokud během akce sami něco objevíte, rozhodně se nebojte o svůj zážitek podělit v komentářích.