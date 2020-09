Steam hledá nejlepší indie hry. Vyzkoušejte si českého a slovenského zástupce

15. 9. 2020 13:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Od dnešního dne do pátku na Steamu a GOGu probíhá evropská událost Digital Dragons, do níž se z 200 nominovaných chystaných indie her nakonec dostalo 66 vybraných titulů, které jsou automaticky zařazené do soutěže The Best Indie Game Award. Všechny tyto hry dostávají či dostanou vlastní demoverzi a týká se to i jednoho českého a jednoho slovenského zástupce.

Z našich končin o slávu usiluje historická budovatelská strategie Lords & Villeins od jednočlenného studia Honestly Games. Stane se z vás panovník, který musí řídit své poddané, zajistit prosperitu vlastního panství, jednat s králem i církví a postupně se rozrůstat navzdory nepřízni ročních období. Hra je momentálně v předběžném přístupu, ve kterém setrvá klidně ještě po tři roky.

Ze slovenské scény se do Digital Dragons dostalo RTS křížené s RPG Gray Zone. To z vás pro změnu udělá bouřícího se otroka na lidmi kolonizované planetě v budoucnosti. V době psaní článku ještě není dostupné demo, ale má dorazit během dneška. I tato hra je v předběžném přístupu a ještě si v něm dlouho pobude, ale těší se z poměrně častých updatů.

Z dalších her, které se ocitly v této akci a které si už teď můžete vyzkoušet, jmenujme například kyberpunkové isometrické RPG Gamedec, twin-stick shooter tower defense The Riftbreaker, minimalistické historické závodění art of rally nebo třeba licencovanou vizuální novelu Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest. Ale něco mi říká, že se tam ukrývají i zcela neznámé klenoty, které jen čekají na své objevení.