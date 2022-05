Steam Deck nyní umožňuje nastavit si výkonnostní profil pro každou z her

12. 5. 2022 17:20 | Novinky | autor: Jiří Svák

Valve se o svůj nový handheld Steam Deck příkladně stará. Kromě neustálého rozšiřování seznamu kompatibilních her přidává do systému i významná vylepšení, a to až v překvapivě rychlém tempu.

Zatímco nedávno přibyla do SteamOS možnost snížit si obnovovací frekvenci displeje na 40 Hz, čímž lze potenciálně ušetřit baterii, a přitom dosáhnout vyšší plynulosti než v případě omezení na 30 FPS, poslední patch zase přinesl podporu výkonnostních profilů pro jednotlivé hry.

Pokud jste sledovali některé z našich videí o Steam Decku, víte, že zařízení obsahuje praktické systémové menu, které je možné vyvolat přímo za běhu hry a nastavit zde například omezení snímkové frekvence, upravit TDP grafické jednotky či poladit její frekvenci. Omezení FPS může u některých her zajistit podstatně vyšší výdrž baterie, ale není žádoucí třeba u rychlých indie titulů, které hardware příliš nevytěžují, takže zastropovat jejich FPS se příliš nevyplatí. Nastavení se ale dosud aplikovalo globálně, tudíž pokud jste to chtěli mít u každé hry jinak, museli jste si vše opakovaně přenastavovat.

Poslední beta update SteamOS z dnešní noci tuto rutinu značně zjednodušuje. U každé hry si nyní můžete zaškrtnout volbu „Použij separátní profil“, kdy se veškeré vaše volby uloží pouze pro aktuálně spuštěnou hru. Zapnete-li později hru jinou, použije se globální nastavení, dokud si profil neaktivujete i zde a defaultní možnosti nepřepíšete. Takto si budete moci optimalizovat běh každé hry na Steam Decku po vzoru hesla „set & forget“, což je vskutku značný skok v uživatelské přívětivosti.

zdroj: GamingOnLinux

Patch kromě této zásadní funkcionality přináší i vylepšení klávesnice a řadu drobných hotfixů. Pro jeho získání je ale nutné přejít na beta kanál aktualizací, čímž Valve dává najevo, že u nových funkcí nemusí být vše na 100 %. Ale upřímně, celý Steam Deck se chvílemi jeví jako beta, takže bych se toho nebál. A přepnout zpátky do stabilní větve můžete kdykoliv.