Staronovou klasikou World of Warcraft budou pandy. V dalším datadisku si budete moct koupit a zkrášlit dům

14. 11. 2024 10:30

Svou porci novinek dostalo během Warcraft Directu samozřejmě i nesmrtelné MMORPG World of Warcraft. Snad největší novinkou je rozšíření klasických instancí hry o další datadisk v pořadí – asijský Mists of Pandaria. Dočkáme se v létě příštího roku.

To není zdaleka jediná novinka, která klasické verze WoWka čeká. V Cataclysmu opět povstane Ragnaros a začíná pustošit Firelands a začátkem příštího roku se tak datadisk s Deathwingem dočká updatu Hour of Twilight, a tedy Dragon Soul raidu.

Od 21. listopadu původní World of Warcraft Classic slaví 20. výročí. To znamená, že opět otevřou brány prvního raidu Molten Core, a s nimi i zbrusu nové servery, úplně od začátku, včetně hardcore s jedním životem. Classic obdrží některé vylepšení kvality, jež jsou k dispozici v jiných rozšířeních jako třeba vylepšený PvP Honor systém.

V aktuálním The War Within, expanzi, kterou WoW obdrželo v srpnu, se schyluje k prvnímu výraznému updatu, který do hry přidá Siren Isle (už je k dispozici na veřejných testovacích serverech) se spoustou nových questových linek a lákavých odměn. S ostrovem sirén do hry zavítá také zimní festival Winter Veil, který nabídné další unikátní questy a jednorázové odměny, které budou časově omezené.

Začátkem roku pak začne v The War Within druhá sezóna a s ní do hry přibude nový raid, dungeon, zóna a delves (nové, menší dungeony z datadisku). V létě pak má dojít k odhalení další expanze.

Na závěr segmentu o MMORPG jsme pak dostali krátký teaser na další, v pořadí jedenácté rozšíření – Midnight. Vůbec poprvé v historii hry se můžeme těšit na upravitelná hráčská obydlí.