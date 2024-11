Staromilské RPG Of Ash and Steel chce převzít pochodeň po Gothicu

19. 11. 2024 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

S koncem Piranha Bytes a se asi už nikdy nedočkáme pořádného pokračování legendárního Gothicu a zbývá nám vyčkávat na skvostně vypadající remake jedničky. Naštěstí ale existují řady vývojářů, které stařičké akční RPG chytlo za srdíčko a rozhodli se mu vzdát hold v podobě inspirované hry. Jedni z nich jsou i tým z malého studia Fire & Frost, v jejichž debutu Of Ash and Steel najdete se staromilskými RPG nejednu podobnost.

Je to povědomý pohled z třetí osoby, ale hlavně promakaný a plně moderní soubojový systém, který dá vzpomenout na kostrbaté začátky akčně laděných RPG. Nenechte se ale zmást, žádné kvedlání mečem ze strany na stranu vás nečeká. Of Ash and Steel bude podporovat různé bojové postoje, realistické pohyby, parírování, aktivní schopnosti a různé šermířské styly podle typu a váhy zbraně.

To ostatně bude záležet i na tom, jak svoji postavu budete profilovat, protože kromě máchání mečem a palcátem můžete také zhotovovat výrobky nebo se obecně zaměřit na přežití. Svět sedmi království bude drsný a máloco vám odpustí. S tím jde ruku v ruce i nastavená staromilská obtížnost, která odmění zvídavý průzkum bez toho, abyste běhali za jasně danými úkoly.

V Of Ash and Steel nečekejte žádné questové ukazatele! Navigaci a řešení zadaných úkolů si hezky musíte rozkrýt sami tak, jak bývalo v hrách na hrdiny třeba z přelomu milénia zvykem. Do toho samozřejmě platí, že se můžete přidat k různým frakcím, které ovlivní, jak bude váš průchod hrou vypadat.

Na první dobrou jde vidět, že Of Ash and Steel má spíše skromnější rozpočet, ale to může úplně klidně vyvažovat skvělou hratelností a chytlavým příběhem. Navíc Gothic u nás stále táhne. Datum vydání zatím neznáme.