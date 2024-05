Starfield se na Xboxu dočká 60 FPS. Má to ale háček

2. 5. 2024 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Starfield se 15. května dočká patche na verzi 1.11.33. Zbystřit by měli převážně majitelé Xboxu Series X, protože aktualizace konečně nabídne možnost přepínat mezi různými módy grafických nastavení. Asi by to ale ani nebyla Bethesda, aby v tom nebyl nějaký zádrhel.

Než se ale dostaneme k novým možnostem zobrazení na Xboxu, tak patch na všech platformách vylepšuje městské mapy, takže je v nich jednodušší se orientovat. Dále přidává možnost si detailněji přizpůsobit obtížnost, zkrášlovat interiéry lodí, vylepšuje třídění věcí v inventáři a jiné přijemné drobnosti.

Hlavní devízou updatu je ale možnost vybrat si na Xboxu Series X mezi režimem kvality, výkonu a třetí variantou, která by měla představovat kompromis mezi prvními dvěma. Čili 30, 60 a 40 FPS s tím, že nejvyšší snímky za sekundu znamenají ústupky v rozlišení, speciálních efektech, nasvícení a hustotě davů. Nejlepší kompromis je pak 40 FPS při zachování plných detailů, který normálně vídáme u některých her, jež využívají 120Hz panely s technologií Variable Refresh Rate (VRR).

Pokud 120Hz displej s VRR nemáte, postaví vás Xbox Series X před klasickou volbu: 30 FPS a 4K, nebo 60 FPS, upscale a chudší efekty. Jenže, a teď pozor, Bethesda varuje, že bez 120Hz displeje s VRR se může při 60 FPS dostavit trhání obrazu. Čili jednoduše, pokud nemáte poměrně novou a pokročilou televizi, stejně si Starfield v plynulých 60 FPS prostě nezahrajete.

A mimochodem, neodpustím si rýpnutí: Starfield měl mít tyhle režimy v den vydání, jenže nezapomínejme, že nám tehdy Phil Spencer tvrdil, že 30 FPS na konzolích je tvůrčí záměr, nikoliv omezení hardwaru, a že by se hráči měli vykašlat na matematiku a prostě si užít skvělé hry. Tak snad někdy Bethesda Starfield dodělá a konečně to slibovaná skvělá hra bude.