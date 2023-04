Star Wars Jedi: Survivor bude pořádný macek. Z disku si ukousne přes 150 GB

Vývojáři ze studia Respawn už dříve slíbili, že Star Wars Jedi: Survivor bude o dost větší než jeho předchůdce. Nouze nebude o další explozivní situace, propracovanější boj s novými postoji, dodatečné schopnosti a typy nepřátel, mounty ani opakující se rozplývání nad droidem BD1. Slova o velikosti ale, zdá se, necílila pouze na obsah hry, nýbrž také na to, kolik místa si Cal Kestis ukousne z vašeho disku.

Z nedávno odhalených oficiálních systémových nároků pro PC verzi hry totiž nejvíce vyčnívá požadavek na potřebné místo na disku. Vaše věrná paměťová úložiště budou zatěžkána 155 GB dat. To je dokonce více, než co naznačovaly dřívější diskuze počítající zhruba se 130 GB.

Co si budeme nalhávat, pokud má člověk ve svém stroji disk o kapacitě 500 GB, asi bude lehce skřípat zuby. Tím spíše ve chvíli, kdy si uvědomí, že jednička má aktuálně v oficiálních požadavcích uvedených pouhých 55 GB. Tak snad se těch dodatečných 100 GB řádně odrazí na kvalitě! Jestli ale bude hra podobně velká i na konzolích, možná bude potřeba důslednějšího mazání.

