Star Wars: Hunters se odkládají na příští rok

30. 7. 2022 16:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Remake Star Wars: Knights of the Old Republic není jedinou hrou zasazenou do předaleké galaxie, která má zjevné problémy. Zatímco však restaurovaný KOTOR možná nikdy nedostaneme, Star Wars: Hunters pro mobilní telefony a Switch pouze postihl další odklad.

Hunters jsou kompetitivní týmovou akcí s kamerou z pohledu třetí osoby. Původně měla hra dorazit už loni, byla ovšem přesunuta na letošní rok a nyní je opět odložena na blíže nespecifikovaný termín v roce 2023. Vydavatelský společnost Zynga tradičně vysvětluje, že vývojáři potřebují více času, aby mohli dodat hru v očekávané kvalitě.

Hunters jsou už nyní k dispozici v rámci soft launche v některých teritoriích omezenému počtu hráčů a Zynga v návaznosti na odklad plné verze slibuje, že ti, kteří už mají ke hře přístup, se mohou těšit na nový obsah, který bude dodáván skrz pravidelné aktualizace.

Dějově se Star Wars: Hunters odehrávají mezi šestou a sedmou epizodou filmové ságy, i když velký důraz na příběh v tomto titulu neočekáváme. Hra bude po vydání k dispozici zdarma na mobilních platformách i na Switchi, kde navíc k multiplayerovému hraní nebudete potřebovat členství ve službě Nintendo Switch Online.