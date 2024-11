Stalker 2 prodal přes milion kopií. Tento týden se chystá první patch

Stalker 2: Heart of Chornobyl slaví komerční milník – hry se během prvních pár dnů prodalo přes milion kopií. Zároveň je v dispozici v předplatném Game Pass, kde ho slovy vývojářů hraje ještě mnohem více lidí. Vymodlené pokračování, na které se čekalo více než deset let, tak zřejmě bude i přes všechny ty odklady i komerčně úspěšné.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is getting a first patch during the week to come — both on PC and Xbox.



