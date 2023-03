Square Enix stále tvrdohlavě pracuje na NFT hře

15. 3. 2023 11:48 | Novinky | autor: Jan Slavík

Mýlit se je lidské. Však kdo nemá vlastní zkušenost, ať první hodí kamenem. Jednou si je člověk jistý, že sportovec po dlouhé pauze nemůže vyhrát, a další večer mu připínají šampionský pás, jindy zase prostě na beton ví, který novinář prohlásil diktátora za gentlemana, a pak se za něj ostatní musí omlouvat novinářově rodině. Přiznat vlastní přešlap, poučit se a posunout se jinam není žádná hanba. Ale ve Square Enixu se to nenosí.

Studio se kratičkou upoutávkou rozhodlo připomenout fakt, že stále pracuje na Symbiogenesis, projektu stojícím na NFT. A evidentně nemíní přestat, ačkoliv koncept nákupu virtuálních a silně bezvýznamných pseudoúčtenek za skutečné peníze mírně vzrušoval možná před dvěma lety, ale nyní už (doufejme) zmizel v propadlišti dějin.

O hře jako takové víme naprosté minimum, což nezměnil ani zmíněný teaser. Má se jednat o fantasy dobrodružství s tahovými souboji, v jehož rámci si budete moci pořídit jeden z deseti tisíc NFT k postavám a výtvarným dílům ve hře. A pozor, pokud si nic nekoupíte, hra pro vás uzamkne část obsahu. Nemusíte však lomit rukama, pokud někdo koupí originální NFT rychleji, můžete si směle pořídit... repliku. Ano, abyste vůbec mohli smysluplně hrát.

A pozor, to není všechno. Nákupy komunity se budou sčítat, aby hra odemykala obsah. Jako třeba příběhové pozadí postav, které má mít... dvacet až sto slov. Jestli tohle bude jakýmkoliv alespoň trochu snesitelným nebo smysluplným způsobem fungovat, sním koberec.

zdroj: Square Enix

Ne, pokud by vás napadlo se zeptat, do dubna ještě zbývají dva týdny, o žádný aprílový žertík se nejedná a ve Square Enix, to, zdá se, myslí zcela vážně. Ještě v lednu se společnost ústy svého tehdejšího prezidenta Josukeho Macudy zdála odhodlaná věřit „blockchainové zábavě“. A to i po praktickém kolapsu trhu s NFT.

Macuda byl nicméně v pátek 3. března odvolán z funkce, doufejme tedy, že už se jedná jen o dozvuky jeho politiky a nový šéf Takaši Kirjú firmu namíří nějakým rozumnějším směrem.