Spider-Man 2 dostane New Game+ i možnost opakovat mise

20. 10. 2023 11:15 | Novinky | autor: Jan Slavík

Dobrodružství dvojice pavoučích mužů v podání Spider-Man 2 dorazila na naše obrazovky dneska a fanoušci komiksových hrdinů se mají nač těšit. Pokračování úspěšné akční adventury se sice drží trochu při zemi co do převratných inovací, ale nabízí vybroušenou hratelnost podloženou zajímavým příběhem, což z ní ve výsledku činí skvělou záležitost, jak už jste si ostatně mohli přečíst v Patrikově recenzi.

Kdo se na pavoučích sítích, ať už v roli Petera Parkera, či Milese Moralese, dohoupe až k závěrečným titulkům a zjistí, že mu připravená porce superhrdinství vůbec nestačila, nemusí lomit rukama. A stát by se to klidně mohlo – Patrikovi trvalo 27 hodin zažít všechno, co virtuální New York nabízí, a dohrát hru na 100 %. Což na jednu stranu sice není úplně extrémně krátká doba, ale o žádném gigantovi také nemůže být řeč.

Hra ale počítá s tím, že si avantýru střihnete ještě jednou. Režim New Game+, který vám umožní se vrátit zpět na startovní čáru, ale zachovat hrdinův postup a nepřijít třeba o zpřístupněné superhrdinské obleky, sice ve hře nenajdete hned po vydání, ale tvůrci slíbili, že ho dodají ještě letos: „Pracujeme na updatech. Nebudou ve hře hned od prvního dne, ale třeba New Game+ si užijete ještě před koncem tohoto roku,“ napsal na Twitteru šéf marketingu studia James Stevenson.

A pokud byste měli chuť si zopakovat třeba jen některé mimořádně epické momenty, ale nechce se vám kvůli tomu začínat úplně od začátku, přijde k chuti další plánovaná funkce: Opakování misí. Silné chvíle díky ní budete moci prožívat dle libosti pořád dokola, dokud nebudete mít dost.

Spider-Man 2 vyšel dnes o půlnoci exkluzivně na PlayStation 5.