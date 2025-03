Spekulace trefily grind na zábradlí. V létě vyjde remake Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

5. 3. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Řekněte mi, jaký je váš oblíbený Tony Hawk's Pro Skater, a já vám povím, jaký jste člověk. Málokdo z mileniálů na přelomu tisíciletí neobjevil vášeň ke skateboardingu díky extrémně populárním hrám ze série THPS. Mnozí by se zaklínali, že nejlepší byl druhý díl, jiní by dali ruku do ohně za trojku, já ve 13 letech strávil úplně nesmyslné množství času u PS2 v THPS 4. Dobrá zpráva pro všechny ale zní, že spekulace nelhaly a letos vyjde další dvojremake Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4.

O ten se opět postará Iron Galaxy Studios. Pokud jste hráli předchozí Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, tak víte, že nás čeká věrohodné a moderní zpracování herní a skejťácké legendy. S bezstarostnou atmosférou, krkolomnými triky, památnými úrovněmi a ikonickým soundtrackem. A ještě něčím navíc.

Můžete se pustit třeba do multiplayeru pro až 8 hráčů v nových i retro herních režimech. Dočkáme se i nových skateparků, vylepšeného editoru postav a úrovní (které můžete následně jednoduše sdílet s komunitou), vylepšeného režimu New Game+, který prověří i ty, kdo dohrají obě hry poslepu. To vše v moderním Unreal Enginu a krásně ostrém 4K rozlišení.

Zajímavá je i spolupráce s nepravděpodobnou značkou – majitelé Deluxe edicí dostanou skejťáky Doom Slayera a Revenanta z brutální střílečky, včetně ikonického metalového soundtracku. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 vychází 11. července na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch.