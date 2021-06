Spekulace: Kodžima chystá epizodický horor, který Sony odmítla

28. 6. 2021 14:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Od vydání prapodivné hry Death Stranding uběhnou letos v listopadu dva roky. Je to stále málo času na to, aby legendární Hideo Kodžima v rámci svého studia Kojima Productions přišel s oznámením své příští hry, nicméně spekulace o ní už se rojí.

S nejnovější troškou do mlýna přispěl Francouz ukrývající se za přezdívkou SoulsHunt, který získal na důvěryhodnosti poté, co vyzradil Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Stejný člověk tvrdí, že se chystá remaster Bloodborne pro PC a PlayStation 5 a že Kodžima se pro svůj další projekt spolčí s Microsoftem.

Podle SoulsHunta pracuje studio Kojima Productions na epizodické hororové hře, jejímž vydavatelem se stane Microsoft. Hra má vyjít na Stadii, a kdyby to náhodou někoho napadlo, nejedná se o akvizici, ale obyčejný kontrakt mezi indie vývojářem a vydavatelem. SoulsHunt dokonce tvrdí, že Sony tuto hru odmítla právě kvůli jejímu epizodickému formátu, a mohlo by se tím pádem jednat o konzolovou exkluzivitu Xboxu.

Abandoned n'est pas de Kojima



Kojima va signer un contrat avec Microsoft afin de publier son projet d'horreur épisodique (le jeu Stadia). Microsoft ne va pas acheter le studio



Sony aurait refusé le projet car le format épisodique ne leur plaisait pas pic.twitter.com/DRqsF77t53 — SoulsHunt (@SoulsHunts) June 26, 2021

Pokud vám přijde epizodický horor od Kodžimy jako nesmysl vycucaný z prstu, pak vězte, že sám Kodžima kdysi prohlásil, že jeho studio po Death Stranding pracuje na několika projektech, z nichž jeden je sice velký, ale že by rádi vyzkoušeli i malé, epizodické a čistě digitální hry.

Reputace SoulsHunta bude otestována v následujících měsících či letech. To, že by Kodžima skutečně vydal epizodický horor, by vzhledem k jeho neskrývané touze nebylo nic překvapivého, ale pokud Microsoft skutečně bude vydavatelem hry, pak má SoulsHunt zjevně páky na užitečných místech. Nemluvě o remasteru Bloodborne, který by uvítalo nemalé množství PC hráčů.