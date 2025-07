Speedrunneři se předhánějí, kdo rychleji dohraje fenomenální logickou hru Blue Prince

9. 7. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jak dlouho vám zabralo dohrání fantastické logické hry Blue Prince? Dvacet hodin, třicet? Kolik herních dnů uplynulo, než jste se v bludišti bizarní vily dostali do tajemné místnosti 46? A kolik jste popsali stránek poznámkami k rozluštění jednotlivých hádanek? Ať už jste hrou prošli jakýmkoliv tempem, nejspíš to nebylo tak rychle, jako na letošním festivalu speedrunnerů Summer Games Done Quick.

Kdo by to byl řekl, že pomalá a meditativní logická záležitost jako Blue Prince dokáže naplnit sál povzbuzujících fanoušků a dostat se mezi hry, o jejichž dokončení se bude soutěžit na čas? A že to bude taková zábava?! V rukou profíků je intelektuální archeologie Blue Prince úplně jiná liga. Své síly ve hře změřili speedrunneři Radringtail a Bobbyburm.

Je nutné podotknout, že nešlo o klasické „kdo bude první v cíli“, ale speciální bingo variantu hry, kdy se jednotlivé úkoly hry rozložily do mřížky pět krát devět. No a každý z hráčů se musel ze vstupní haly postupně propracovat plněním úkolů na jednotlivých políčcích až na druhý konec herního plánu. Například vyřešit dvě matematické hádanky v salónu, mít kapesné 20 mincí nebo třeba ukončit běh v planetáriu.

Už jen pár minut po startu oba hráči díky perfektní znalosti mechanismů rozluštili náročné logické úkoly. Soupeři museli reagovat nejen na určitou nahodilost hry, ale i na pohyb protivníka na hracím plánu. Hala dokonce několikrát propukla v jásot. Například když Radringtail ve 20. minutě vytvořil v dílně zařízení Pick Sound Amplifier a zabral tím pro sebe střed hracího plánu. Zkrátka i v zapeklitých hádankách může vzniknout vzrušující show.

Hru se nakonec podařilo dokončit speedrunnerovi Radringtailovi za hodinu, čtrnáct minut a čtyřicet tři sekund. Blue Prince si od nás odnesl v recenzi devítku. „Neotřelá směsice žánrů a inspirací se snoubí v jedinečné puzzle hře, jejíž skutečné dohrání vám může vydržet na spoustu desítek hodin. Budete se ptát a odpovědi nedostanete, musíte si je totiž sami najít pozorováním i dedukcí. Pokud nemáte pamatováka jako slon, bez popsaných listů papíru s poznámkami se opravdu neobejdete. Blue Prince je zkrátka jednou z nejlepších logických adventur za celá desetiletí, jejíž vady na kráse jsou pro trpělivé hráče zanedbatelné. Pokud neradi bloudíte, dělat si zápisky vám přijde absurdní a chcete všechno hned, pak rozhodně nejste cílovou skupinou,“ napsal Patrik Hajda.