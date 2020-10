Sousedé z pekla se vracejí v remasterované kolekci

9. 10. 2020 16:24 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pamětníci mezi vámi si možná ještě vzpomenou na dvoudílnou sérii Neighbours From Hell od vývojářů z vídeňského studia JoWooD, která vyšla krátce po přelomu tisíciletí. V této fiktivní reality show jste se zhostili role zákeřného vtipálka, který škodolibě trýzní svého souseda nejrůznějšími šprťouchlaty, aniž by byl dopaden, v pokračování se pak oba vydali na cestu kolem světa a do rovnice přibyla ještě sousedova matka.

Přestože od vydání druhého dílu uplynulo už půldruhé dekády a nemohu říct, že by se mi zrovna po téhle značce nějak významně stýskalo, nyní se vrací v rámci remasterované reedice s přiléhavým názvem Neighbours Back From Hell.

V balíčku najdete oba dva díly, které byly dle slov autorů pečlivě remasterovány do Full HD rozlišení a snímkování všech animací bylo zdvojnásobeno kvůli dosažení větší plynulosti. Kromě toho se máme těšit na skvělou cartoonovou grafiku, vydařený tepající big bandový soundtrack a spoustu životu nebezpečného trollení. Pokud je tedy záměna dortových svíček za petardy vaším šálkem humoru, asi se můžete těšit na pořádnou řachandu.

Remaster mají na svědomí vývojáři z FarbWorks, kteří se pro potřeby projektu spojili s Handy Games a THQ Nordic. Neighbours Back From Hell jsou už nyní k dispozici na PC i konzolích, a to za 15 eur.