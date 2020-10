Soulsovka Mortal Shell dostává bezplatný balíček obsahu

23. 10. 2020 9:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Soulsovka Mortal Shell si v mé recenzi vysloužila hodnocení 7/10 a i přes některé výhrady se jedná o zdařilý titul, který obměňuje žánrové zvyklosti vlastními nápady. Vývojáři ze studia Cold Symmetry nyní představují bezplatný update Rotten Autumn, v rámci nějž dostanete do hry nějaké ty bonusy.

V první řadě se jedná o desítku nových skinů pro vaše smrtelné schránky, tedy pro čtveřici herních avatarů, jejichž podobu na sebe slizký hlavní protagonista může vzít a přejmout tak jejich silné stránky i slabiny. Do hry také přibude oblíbený fotorežim, abyste si ze svého výletu po mlžném Fallgrimu mohli odnést obrázky na památku. No a pro hudební fajnšmekry si autoři připravili balík hudby do soubojů s bossy, o nějž se postarala řecká black metalová skupina Rotting Christ.

Mortal Shell je k dispozici na PC, PlayStation 4 a Xboxu One. Na všech těchto platformách už je update zdarma ke stažení.