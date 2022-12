Souboje z Like a Dragon: Ishin! vás odnesou do samurajského ráje

3. 12. 2022 10:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ryu Ga Gotoku Studios vypustili nový trailer pro chystaný spin-off série dříve známé jako Yakuza z feudálního Japonska. Like a Dragon: Ishin! v něm předvádí nejrůznější bojové styly a zbraně, kterými si samuraj Rjóma Sakamoto bude klestit cestu kupředu za ztracenou ctí a pomstou při pátrání po vrahovi svého otce.

Remake spin-offu pro PS3 a PS4 z roku 2014, který se v Evropě neprodával, vás přenese do 60. let 19. století, kdy Kjóto sužuje především všudypřítomná nespravedlnost. Osamělý samuraj (feudální verze Kirjua Kazumy) se vedle holých pěstí a katany nebude štítit používat ani revolver, protože jak jinak by měl neférové souboje vyhrát. Nemůže být všechno historicky přesné!

Rjóma nicméně doopravdy existoval a dnes je v Japonsku považován za národního hrdinu. Společensko-historický kontext si ve hře budete moct načíst ve speciálním kodexu, který vás uvede do problematiky událostí, osobností a míst tehdejší doby.

Po vzoru moderních dílů Yakuzy budete mít na výběr mezi čtyřmi soubojovými styly – jeden z nich spoléhá právě na Sakamotovy pěsti, druhý na výběr mečů a katan, v dalším se výrazně inspiruje Johnem Wickem a kombinuje bojová umění s dobře mířenými ranami z revolveru a v tom posledním se dokáže roztočit jako tornádo, které sází údery, seky i výstřely v nemilosrdném tanci.

zdroj: Sega

Like a Dragon: Ishin! vyjde 21. února 2023 na PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One. Bude to vůbec poprvé, co se hra objeví na západních trzích, vedle lokalizace do angličtiny a dalších světových jazyků v ní ale čeká i nový obsah a samozřejmě vylepšená grafika v Unreal Enginu 4.

Pokud si hru předobjednáte, dostanete k ní přístup o čtyři dny dřív společně s hrstkou herních bonusů včetně exkluzivního skinu a trojice zbraní.