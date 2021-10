Sony testuje časově omezené demoverze vybraných her

5. 10. 2021 13:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Za chvíli tomu bude rok od vstupu nové generace konzolí na trh (letí to neskutečně!), a přestože fronty čekatelů na PlayStation 5 stále neberou konce, v Sony už se chystají zpříjemňovat život aktuálním majitelům nové konzole.

Jak se zdá, existuje plán, kterým se Sony pokusí vyzrát na nerozhodné hráče. Zničehonic se totiž objevily časově omezené demoverze, takzvané trialy, dvou her – Death Stranding: Director's Cut a Sackboy: A Big Adventure.

Ale neuhánějte hned do digitálního obchodu PlayStationu. Nabídka je zatím dostupná jen ve Velké Británii, Sony ji tedy zjevně teprve testuje. Ale je to dobrá předzvěst budoucnosti, ve které nebudeme muset rovnou vysolit 2 tisíce za novou hru, ale nejprve si ji vyzkoušíme a až pak si ji na základě ukázky zakoupíme.

Tak, jak trialy Sony prezentuje teď, to ovšem asi nechceme. Britský Eurogamer službu vyzkoušel a zjistil, že čas vymezený na demo se začne počítat hned po zahájení stahování. Vzhledem k tomu, že nové velké hry se stahují několik hodin (v případě britského novináře a jeho Death Stranding šlo o tři hodiny), nezbývá vám mnoho času na samotné hraní.

Trial Death Stranding je aktivní po šest hodin (takže po stahovaní zbývají jen tři) a trial Sackboye je ještě o hodinu kratší. Zároveň si na jednom účtu můžete demo vyzkoušet jen jednou a od 28. října dál zbydou po trialech jenom vzpomínky. Má to tedy v úvodní podobě své mouchy.

Můžeme pouze doufat, že jde skutečně o test, na jehož základě Sony upraví fungování časomíry a rozšíří službu do celého světa. Nedivil bych se ale, kdyby se těchto demoverzí dočkal jen zlomek vybraných her, jimž by byly ušité na míru, tedy délka trialu by se odvíjela od délky hry. Snad brzy zazní něco oficiálního.