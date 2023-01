Sony představilo nový ovladač PlayStationu i hry pro PSVR2

Sony na největší světové konferenci o elektronice a technologiích v Las Vegas přestavilo novinky pro PlayStation 5. Během Consumer Electronics Show (CES) odhalilo ovladač pro hendikepované, nový nášup her pro PSVR2 a informaci, kolik domácností už zdobí jejich poslední konzole.

Project Leonardo

Stále více titulů, které vycházejí primárně na PlayStation, má široké spektrum nastavení přístupnosti. Jmenujme třeba God of War Ragnarök, next-gen remake The Last of Us a jeho pokračování. Sony nyní chce posunout hraní pro hendikepované na další úroveň a chystá plně nastavitelný ovladač, který by znevýhodněným skupinám umožnil jednodušší, pohodlnější a delší hraní.

Upravitelný ovladač cílí na ty, kteří mají omezené motorické funkce včetně obtíží držet standardní ovladač, přesně mačkat jednotlivá tlačítka nebo zápolí s optimální pozicí palců a prstů. Nová periferie Project Leonardo bude obsahovat sadu vyměnitelných komponent, ať už to jsou různé velikosti analogových páček, nebo tlačítka různých tvarů a velikostí, která hráčům umožní širokou škálu rozvržení ovládacích prvků. Project Leonardo navíc půjde rozšířit o další ovladače pro hendikepované od třetích stran.

Sony zatím neuvedlo, kdy by se nová periferie měla objevit na pultech obchodů.