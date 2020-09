Sony popírá snížení produkce PlayStationu 5

Ve včerejší bleskovce vás Šárka informovala o tom, že Sony dle informací poskytnutých magazínem Bloomberg snižuje produkci PlayStationu 5 o čtyři miliony kusů z důvodu potenciálně závadného komponentu. Bloomberg cituje anonymní zdroje, dle nichž má produkce klesnout až k hranici 11 milionů kusů pro tento fiskální rok.

Ačkoli se Sony k záležitostem ohledně výroby zpravidla nevyjadřuje, v tomto případě došlo k výjimce. Mluvčí japonské společnosti uvádí, že informace Bloombergu jsou mylné. Od počátku masové výroby konzole údajně nedošlo k žádným změnám v plánovaném objemu.

Ať už pravda leží na kterékoliv ze stran, faktem je, že na zprávu Bloombergu zareagovala cena akcií Sony. Ta totiž klesla až o 3,5 %, což je nejvyšší vnitrodenní pokles od srpna.

Na vině poklesu produkce má být dle slov insiderů problematický čip, jehož poruchovost má dosahovat až závratných 50 %. Pamětníci si možná vzpomenou na situaci s Xboxem 360 a nechvalně proslulým „Red Ring of Death“, tedy problémem, který z populární konzole udělal těžítko. Microsoft tenkrát sanace problému vyšla na více než miliardu dolarů, kdyby ovšem firma promptně nezareagovala, mohlo to znamenat konec značky Xbox.

Když už je řeč o Microsoftu, ten se v uplynulém týdnu konečně vytasil s termínem vydání a především cenami svých chystaných konzolí. Ty jsou stanoveny poměrně agresivně, za silnější Xbox Series X zaplatíme 13 499 korun, slabší Series S pak vyjde na necelých 8 tisíc. Sony dnes v deset hodin večer plánuje vlastní digitální event, kde očekáváme taktéž oznámení ceny a termínu, kdy si pro konzoli budeme moci dojít do obchodu.

V tuto chvíli není jasné, zda bude Sony s Microsoftem držet stran ceny krok, nebo zda bude PlayStation 5 dražším, případně levnějším zařízením. Ačkoli minulá vyjádření ze strany výrobce naznačovala, že bude konzole drahým kusem hardware, analytik Bloomberg Intelligence Masahiro Wakasugi tvrdí, že by Sony mohla kontrovat ještě agresivnější cenovou politikou a nabídnout diskovou verzi za 449 dolarů a plně digitální konzoli pod 400.

Mezi další zprávy, které se týkají Sony, patří ještě informace, že se výrobce chystá konzole ve Spojených státech distribuovat letecky, aby dokázal uspokojit poptávku. Pro tuto příležitost si společnost najala letku 60 letadel. S informací přišel na Twitteru insider Daniel Ahmad, který doplnil, že letecká přeprava je rychlejší než lodní, ale samozřejmě také nákladnější.

Co se týče našeho trhu, stále panuje nejistota, zda se vůbec letos dočkáme významnějšího počtu přidělených kusů nových konzolí, nebo jestli se budeme muset spolehnout na výlety do sousedních zemí, které nám navíc ještě může zkomplikovat kulminující koronavirová pandemie.

Sony are using air freight to ensure that PS5 can meet demand / supply enough units



The company has booked 60 flights from October (Delta 747) to ship consoles to retailers. This supply is expected to last through the quarter



Air freight is faster than sea, but more expensive.