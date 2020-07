Snový survival Windbound předvádí krásnou grafiku a styl

7. 7. 2020 14:26 | autor: Šárka Tmějová

Chystaný survival Windbound od australských 5 Lives Studios vás okouzlí stylovou grafickou stránkou i hratelností soustředěnou mimo přežívání na pečlivý průzkum. Jak vám názorně předvede dvacetiminutové video se záběry z hraní, hlavní hrdinka Kara se vydává na částečně námořní dobrodružství, kdy na své lodičce přejíždí mezi ostrovy a tam sbírá, tvoří, objevuje a loví.

V praxi Windbound vypadá trochu jako nezávislý kříženec dvou dílů The Legend of Zelda: relativně nedávného průzkumnického Breath of the Wild a Wind Waker z GameCube, který se z velké části odehrává na moři.

Video začíná na malém ostrůvku, kde Kara vyšplhá na věž, aby věděla, kam se vydat dál. Cestou k dalšímu ostrovu ji čeká krátký dungeon, kde za drobnou obětinu dostane bonus k výdrži na běh a plavání. V cíli vám předvede další boj a taky vaření. Po necelé půlhodince byste měli mít zhruba představu, co od tohohle survivalu s klidnějším tempem očekávat.

Windbound vychází 28. srpna na PC, PlayStation 4, Xbox One, na Switch a také na streamovací službě Google Stadia.