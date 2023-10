Slovenský „druhoválečný XCOM“ Forgotten but Unbroken se ukazuje v traileru

9. 10. 2023 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

U sousedů na Slovensku vzniká slibně vypadající tahovka Forgotten but Unbroken, která vám pod kapitánská křídla svěří jednotku spojeneckých partyzánů, jež dobývají, sabotují a všelijak škodí Třetí říši. V příjemně rozmanitém mixu evropských národností a jazyků narazíte třeba i na češtinu, kterou pro Centurion Developments nadaboval Petr Rychlý. Na trailer se můžete podívat výše.

Forgotten but Unbroken budou dominovat taktické souboje na tahy, které důvěrně znáte například z moderního XCOMu nebo znovuoživené klasiky Jagged Alliance 3. Do boje proti Wehrmachtu a divizím SS vyrazíte s pestrým arzenálem druhoválečných pušek, kulometů a granátů. Třeba takový těžký kulomet dokáže napáchat paseku na všem živém nehledě na to, jestli se to živé zrovna kryje za překážkou.

Roli bude hrát i trauma vašich svěřenců. Například hrůzné jednotky SS v nich mohou vyvolat děs, kvůli kterému budou mít postih k přesnosti. Váš odboj ale nebude živ jen bojem – dojde také na správu operační základny či práci se zásobováním na dynamicky se měnící hlavní mapě kampaně, která bude odrážet vaše hodnocení.

Ostatně hru si můžete rovnou vyzkoušet. Forgotten but Unbroken sice vychází na PC až v březnu příštího roku, do 16. října ale bude v rámci Steam Next Festu k dispozici demoverze.