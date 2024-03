Sledujte Fight Club #670 o různých formách zmrtvýchvstání dnes od 16:00

27. 3. 2024 15:30 | Novinky | autor: Redakce Games.cz

Velikonoce se blíží, vesničané již určitě řežou vrbové proutí a my se těšíme na volné dny. Protože jsou to ale zároveň svátky vzkříšení, budeme si v aktuálním Fight Clubu povídat o různých způsobech, jakým se ve hrách řeší návrat k životu, ať už se to týká čistě herních mechanismů, nebo třeba překvapivých návratů zdánlivě mrtvých postav.

U mikrofonu se potká Aleš, Pavel, Šárka a Kuba, do diskuze se můžete zapojit i vy. Stačí nám napsat na adresu podcast@games.cz, případně přímo do chatu během živého vysílání. Začínáme v 16:00