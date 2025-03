Sledujte dnes večer Future Games Show. Ukáže se FBC: Firebreak, Cronos či Clair Obscur

20. 3. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Dnešní večer můžete od 21:00 vyplnit sledováním streamu s prezentací připravovaných titulů v jarní edici Future Games Show. Akci bude moderovat dvojice Jennifer English (Shadowheart z Baldur’s Gate 3) a Nolan North (mimo jiné Nathan Drake z Uncharted), kteří představí víc než 50 her – od malých nezávislých titulů po vysokorozpočtové blockbustery. Těšit se můžete na trailery, dema i rozhovory s vývojáři.

Program bude nabitý – ukáže se nový trailer pro kooperační střílečku FBC: Firebreak od finských Remedy, záběry ze satirického sci-fi Revenge of the Savage Planet od Raccoon Logic, novinky o South of Midnight od tvůrců We Happy Few z Compulsion Games.

Dozvědět bychom se měli také datum vydání remasteru System Shocku 2 od Nightdive, stejně jako uvidíme interview s vývojáři ze studia Rebellion ohledně postapokalyptického survivalu Atomfall, který vychází už za pár dní.

Během večera se objeví také kooperativní horor Reanimal od Tarsier Studios, nová hra od Bloober Teamu pod jejich vlastní značkou – Cronos: The New Dawn či francouzské JRPG Clair Obscur: Expedition 33. Z dalších titulů můžeme zmínit třeba hororovou střílečku Industria 2 či bizarní výlet do středověku s moderními zbraněmi Kingmakers.

Here's the incredible line up for the Future Games Show and FGS Live from GDC (Glastonbury could never!)



Join us on Thursday, March 20 at 1pm PDT | 4pm EDT | 8pm GMT pic.twitter.com/KDzg8JP2Wg — FutureGamesShow (@FutureGamesShow) March 18, 2025

Stream můžete sledovat níže, ale i na mnoha jiných platformách, vedle YouTube poběží taky na Twitchi, Steamu, Epicu, X, TikToku a dalších.