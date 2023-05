Skoro polovina hráčů Hunt: Showdown nikdy nezabila žádného soupeře

6. 5. 2023 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Se zajímavou statistikou z populární online střílečky Hunt: Showdown přišel šéf značky David Fifield v rozhovoru pro magazín PC Gamer. Ukazuje totiž, jak náročné může být pro nováčky naskočit do již etablovaných kompetitivních stříleček.

„Máme achievement s názvem Debut, který získáte za zabití vašeho prvního lidského protivníka. Zhruba 40 % hráčů jej nikdy nezískalo. Hunt je PvP hra, ve které téměř polovina lidí, kteří jej zkoušeli, nezabila jiného hráče,“ říká Fifield a bere to jako výzvu pro lepší vybalancování hry, aby se do ní dostali i relativní nováčci.

Podobnou paralýzou jsem si osobně nedávno prošel, když jsem se po zhruba roce a půl s přáteli vracel do Apex Legends. Battle Royale, které jsme během covidového lockdownu hráli téměř fanaticky, jsem téměř nepoznával. Nové hratelné postavy, zbraně, neznámé mapy, předělaná funkcionalita zbraní. Ani si nedovedu představit, jaký nával na smysly a učení to musí být pro někoho, kdo se do online řežby od Respawnu podívá poprvé.

To samé musí být pro všechny, kteří chtějí (znovu) naskočit do rozjetých vlaků Call of Duty: Warzone, Fortnite a právě i výše zmíněného Hunt: Showdown.

zdroj: tisková zpráva

„Když v Hunt: Showdown nemáte zdravý poměr smrtí a zabití, nutně to neznamená, že se ve hře nebavíte, protože máme silnou PvE hratelnost, ale ta 40% statistika je něco, na čem pracujeme a co je pro nás výzvou,“ vysvětluje šéf frašízy, kterou spravuje Crytek.

Hunt: Showdown pravidelně hraje kolem 30 tisíc lidí, což z něj v porovnání s velikány kompetitivních stříleček dělá pomerně malou rybku, ale čtyři roky od vydání se hráčská základna výrazněji a dlouhodobě nezmenšuje, ba naopak se pomalu stabilním tempem rozrůstá. Crytek navíc do hry pravidelně přidává kosmetická DLC a příběhové updaty s novým obsahem. Například rozšíření s názvem The Phantom of the Catacombs do hry přistálo předevčírem.