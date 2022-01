Skončí E3 i v digitální podobě? Podle insidera má veletrh problémy

18. 1. 2022 17:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Letos to bude už potřetí, co se v červnu neotevřou brány výstaviště v Los Angeles a nepřivítají tisíce návštěvníků největšího herního svátku, výstavy E3. Kvůli koronavirové pandemii byl jeden ročník úplně zrušen, ten loňský se pak přesunul do online prostoru a stejně tomu tak má být i letos. Nabízí se ovšem otázka, zda E3 letos vůbec proběhne, byť v provizorních podmínkách.

Pochybuje o tom novinář a insider Jeff Grubb, který je proslulý vypouštěním podobných spekulací s různou mírou přesnosti. Dle jeho názoru visí i nad digitální podobou E3 Damoklův meč, protože se letos má různých akcí ještě před červnovou virtuální výstavou konat tolik, že tahle centralizovaná konference kvůli nim ztrácí svůj význam.

K Grubbově hlasu se přidal i moderátor Geoff Keighley, který následně potvrdil, že i letos pod jeho vedením proběhne akce Summer Game Fest, která v minulých letech E3 těsně předcházela. S ohledem na trend, kdy si herní společnosti dokáží své předváděčky koordinovat i bez oficiálního zastřešení velké akce a mají tak lepší kontrolu nad tím, v jaké fázi roku své produkty odhalují, přestává dávat jeden nabitý týden reálný smysl.

Letošní rok by každopádně na velká odhalení neměl být chudý. Opakovaně se spekuluje o odhalení pokračování Star War Jedi: Fallen Order, k němuž by prý mělo dojít ještě letos na jaře. Velké plány má také Sony, které by v dohledné době mělo ukázat v akci nástupce svého VR headsetu.

I pokud by E3 skutečně neproběhla, nebude v průběhu roku nouze o akce typu PlayStation State of Play, Nintendo Direct či Xbox Showcase, počítáme i s letním Gamescomem (jehož podoba je zatím taktéž nejasná), případně s Tokyo Game Show či The Game Awards na konci letošního roku.