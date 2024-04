Škoda pro Gran Turismo 7 vyvíjí konceptní vůz. Představí jej příští týden

18. 4. 2024 15:10 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Automobilka Škoda vytváří pro Gran Turismo 7 konceptní vůz, který obohatí nabídku kategorie Vision GT. Jde o designové koncepty budoucnosti světových značek. Podoba automobilu má být odhalena příští týden, zároveň půjde o vůbec první vůz mladoboleslavské automobilky v oné závodní sérii.

Odhalení prototypu proběhne 24. dubna v 18 hodin na YouTube kanálech Škoda Motorsport a Škoda Auto Česká republika, křivky nového vozu budete moct zhlédnout také na Twitch kanále Playzone. Mohla by to být předzvěst větší spolupráce mezi Škodou a Gran Turismem? Dostanou se do hry časem i sportovní a historické vozy Škoda? To zatím nevíme, stejně jako neznáme podobu Škody Vision GT a ani datum, kdy bude ve hře dostupná.

Víme však, že půjde o čistě elektrický, jednomístný sportovní vůz s pohonem na všechny čtyři kola. Má jít o evoluci legendárního sporťáku Škoda 1100 OHC Spider (což naznačuje karoserii bez pevné střechy) z roku 1957. Sporťák byl konstruován s vidinou účasti na prestižních závodech Le Mans, závodní vůz se ale kvůli složité politické situaci na přelomu 50. a 60. let ve vytrvalostní disciplíně nakonec neangažoval.

zdroj: Škoda Auto

Gran Turismo 7 vyšlo exkluzivně pro PlayStation 5 před dvěma lety. Patrik v dobové recenzi soudí: „Gran Turismo 7 se stále tvrdohlavě drží starých zvyků a moc nového nepřináší, už vůbec ne v grafice. Jeho láska k automobilům vás ale vrátí do dětství, budete chtít sesbírat všechny ty naleštěné angličáky, se kterými je díky roky pilovanému jízdnímu modelu obrovská radost závodit. GT 7 je robustní balíček obsahující vedle výborné kariéry velkou spoustu dalších aktivit a není pochyb o tom, že vám vydrží klidně i na několik let. Jen mu musíte odpustit pár kostlivců ve skříni.“