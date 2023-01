Skate bude mít loot boxy. Zaplatíme za ně skutečné peníze?

26. 1. 2023 15:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

O vývoji skejťácké novinky víme už od roku 2020. Nadšení možná poněkud ochladlo o dva roky později, když vyšlo najevo, že Skate. (původně známá jako Skate 4) bude free-to-play titul sázející na model hry jako služby a že se bude živit prodejem kosmetických doplňků.

Datamineři navíc nedlouho poté ve zdrojovém kódu testovacího buildu našli odkazy připravené na předměty, které vypadaly jako loot boxy a které by měly být k pořízení za měnu nazvanou Taps.

Vypadá to, že se nepletli, protože testeři s přístupem k poslednímu hratelnému buildu hlásí, že loot boxy už ve hře opravdu jsou. Můžete si je koupit a následně otevřít za herní měnu s názvem Stars, kterou dostáváte za plnění výzev. Každá krabice vás obdaruje jedním z pěti možných předmětů. Získat tímto způsobem můžete třeba samolepky, oblečení nebo nábytek. Pokud dostanete duplikát, můžete ho vyměnit za druhou herní měnu, Hype.

Potenciální kámen úrazu možná leží ve zmiňované třetí měně (dvě totiž rozhodně nestačily) Taps. Ta ve hře ještě není, ale očekává se, že ji budete dostávat za samotné hraní – za složité triky, za dobré skóre a podobně. Testeři se však prý shodují, že bude s největší pravděpodobností časem k dispozici i za skutečné peníze. A vzhledem k tomu, že si za Taps budete moci koupit víc Stars, šlo by o placené loot boxy, jen s oklikou, aby to tolik nebilo do očí.

zdroj: Full Circle

Modus operandi by koneckonců seděl – Stars za výzvy, což se jistě bude rovnat nějakému dennímu limitu, a tudíž uměle nastavenému stropu získávání měny. Hra sem tam upustí loot box, ale vzhledem k tomu, že Stars potřebujete i k jejich otevírání, nejspíš kolikrát nebudete mít dost, abyste otevřeli všechno. A pak můžete platit, nebo čekat.

Je to všechno samozřejmě čistá spekulace, ale ruku na srdce, viděli jsme to už všude možně. Skate je nicméně stále v poměrně raném stádiu vývoje a jak bude monetizace projektu skutečně nakonec vypadat, můžeme jen hádat.

Když se informace o loot boxech začala šířit světem, EA přispěchala s reakcí. Na Twitteru uklidňuje hráče, že Skate. nebude pay-to-win, že žádné mapy ani loot boxy nebudou placené a že si za skutečné peníze nebudete moci pořídit žádnou výhodu ovlivňující hratelnost. Tak uvidíme.

V mezičase se třeba můžete zkusit přihlásit do zmiňovaného testování a sami zjistit, jak na tom hra momentálně je. A kdo by si chtěl čekání zkrátit hraním jiného skejťáckého povyražení (a to skutečně bez loot boxů), může na Steamu zkusit třeba Skater XL nebo Session. Obě mají co nabídnout.