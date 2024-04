Simulátor InKonbini vzdává hold japonským večerkám i dospívání v devadesátkách

5. 4. 2024 8:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Tokijský nováček, studio Nagai Industries, oznámil svůj první vstup do herního světa se zajímavě vypadajícím titulem inKonbini: One Store. Many Stories. Půjde o příběhový „simulátor života“, který oslavuje kouzlo unikátních japonských samoobsluh zvaných konbini.

Hra se odehrává na počátku 90. let a chce nabídnout meditativní cestu každodenním životem vysokoškolské studentky Makoto Hajakawy, která své tetě pomáhá vést malý obchod se smíšeným zbožím. Těšit se tak můžete na správu a údržbu obchodu, doplňování zboží do regálů, markování, interakci se zákazníky a vůbec objevování všech možných radostí a starostí, které se s provozem takové malé sámošky pojí ve formě nejrůznějších miniher.

Cílem hry je napodobit autentickou atmosféru samoobsluhy, kde nepůjde jen a pouze o provoz krámu, ale také o dialogy a na ně navázané příběhy vašich zákazníků. Skrze ně se pak dostanete k všemožně propleteným větvícím se příběhům obyvatel, a jestli se tvůrcům podaří je dobře napsat, mohla by z toho být nezapomenutelná setkání.

inKonbini má vyjít na PC, Mac a zatím blíže nespecifikovaných konzolích neznámo kdy. A pokud se tvůrcům povede, mohla by nabídnout nejen sympatickou relaxační hratelnost, ale především taky neotřelé prostředí. Ne snad že by obchůdky ve hrách nebyly, ale jen zřídka jsou středobodem příběhu i hratelnosti.

zdroj: Nagai Industries